In Lorenteggio sanzionati due esercizi che vendevano alcolici fuori orario

Sono due esercizi, entrambi di Milano nel quartiere Lorenteggio, che vendevano alcolici oltre l’orario consentito.

Per la precisione si tratta di due minimarket che sono incappati una serie di controlli della polizia volti a contrastare la vendita di alcolici oltre gli orari consentiti. Gli accertamenti sono del Commissariato Lorenteggio e hanno interessato sei esercizi; tra questi due, uno ubicato in via Anguissola e uno in via Lorenteggio, sono stati sanzionati con 6.600 euro di multa. Il minimarket di via Lorenteggio era già stato multato circa un mese fa per la stessa infrazione e per questo ne verrà proposta la sospensione temporanea della licenza.

Il Commissariato informerà anche l’Agenzia delle Entrate per le valutazioni di competenza, visto che alcuni clienti hanno dichiarato di non aver ricevuto lo scontrino.