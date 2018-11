Salvini: “Rispetto più Avellino dei radical chic come Sala”

“Da milanese porto più rispetto ad Avellino rispetto a questo radical chic da salotto buono milanese”. In questi termini il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini è tornato a commentare le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sulle chiusure domenicali dei negozi, nel corso della sua visita a Eicma. “Dal

un sindaco della mia città è di una delle capitali del mondo mi aspetto più rispetto” ha detto Salvini. “Ci sono delle proposte di legge su cui stiamo discutendo –

ha aggiunto -. Ieri ho incontrato rappresentanti del commercio, dell’artigianato e della grandi distribuzione, quindi bisogna equilibrare l’interesse dei consumatori e l’interesse dei lavoratori che non possono crepare 365 giorni all’anno in catena di montaggio. Da un sindaco della mia città è di una delle capitali del mondo mi aspetto più rispetto”, ha aggiunto.