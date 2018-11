La Nativité du Seigneur di Olivier Messiaen, concerto d’organo

Da sabato 24 tornano i “Vespri d’organo in Duomo”: primo appuntamento con Pierre Queval

Venerdì 16 novembre alle ore 19.30, il maestro Alessandro La Ciacera, Secondo Organista del Duomo, darà voce al Grande Organo della Cattedrale con l’esecuzione dell’intero ciclo organistico de La Nativité du Seigneur di Olivier Messiaen. Il concerto sarà accompagnato per la speciale occasione da commenti teologici e musicologici a cura di Mons. Pierangelo Sequeri, Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Olivier Messiaen è tra le figure predominanti del mondo musicale del XX secolo. Il suo intenso linguaggio musicale trae ispirazione dalla natura, dalla musica orientale e dal Cattolicesimo. Fu, dal 1931 alla morte, organista nella Chiesa della Trinité a Parigi, insegnante di composizione al Conservatorio di Parigi e ai corsi di Darmstadt, formando generazioni di compositori tra cui Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e Jean-Louis Florentz. La Nativité du Seigneur fu composta a Grenoble durante l’estate del 1935, poco dopo aver trascritto per organo il suo ciclo orchestrale L’Ascension, contenente un nuovo e spettacolare terzo movimento, Transports de joie. La prima esecuzione deLa Nativité fu data nella chiesa della Trinité il 27 febbraio 1936 e il ciclo fu riconosciuto come qualcosa di nuovo nel mondo della musica d’organo. I nove brani – numero che omaggia i nove mesi di gestazione della Vergine Maria – che compongono l’opera sono divisi in tre trittici: la nostra predestinazione realizzata attraverso l’incarnazione del Verbo (movimenti II,VII e IX), le tre nascite – il Verbo (IV), il Bambino (I) e tutti i cristiani (V) – e vari personaggi che contribuiscono alla poesia del Natale (II,VI,VIII).

Da sabato 24 novembre, in preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30, ogni quarto sabato del mese, dalle ore 16.30 alle ore 17.15, tornano i “Vespri d’organo in Duomo”: momento di meditazione in musica con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura a cura dell’Arciprete Mons. Gianantonio Borgonovo che offriranno una “intonazione spirituale” all’ascolto. Il primo appuntamento, ad ingresso libero, sarà con Pierre Queval, Organista titolare dell’organo Cavaillé-Coll/Haerpfer-Ermann della Chiesa di Saint-Ignace a Parigi che proporrà al pubblico Cortège et Litanie di Marcel Dupré, Cathédrales di Louis Vierne, Finale dalla Sinfonia n°8 di Charles-Marie Widor, Le Monde dans l’Attente du Sauveur (dalla Symphonie-Passion) di Marcel Dupré e Improvvisazione dello stesso Queval.

