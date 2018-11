Sabato 10 novembre Milano si mobilita per salvare il piccolo Ale

Vicino a Piazza Gae Aulenti i test per trovare un donatore di midollo osseo compatibile

La speranza ancora non è perduta ed ecco un’altra possibilità per dare una chance di vita ad Ale, il bambino di un anno e mezzo, malato di Linfoistiocitosi Emofagocitica, malattia rarissima a causa della quale ha ormai solo poche settimane di vita. E’ assolutamente urgente quindi che il piccolo trovi un donatore di midollo osseo compatibile.

Per tutti coloro che vogliono provare a dare una mano al bambino e ai suoi genitori, Milano organizza un altro incontro in cui sarà possibile eseguire il test di tipizzazione del proprio midollo osseo. L’appuntamento è per sabato 10 novembre, dalle 10 alle 18 in zona Garibaldi, all’UniCredit Tower Hall di via Fratelli Castiglioni 12, sotto piazza Gae Aulenti.

Per l’esame del dna è necessario un campionamento di sangue o saliva per vedere se si è compatibili con il bambino e tipizzarsi anche per gli altri malati che hanno bisogno di un trapianto. I potenziali donatori devono avere tra i 18 e i 35 anni e un peso non inferiore ai 50 chili.

Per chi vuole eseguire il test è necessario avere con sè un documento d’identità valido e il tesserino sanitario.

L’aiuto per Ale può arrivare dalla donazione di un adulto oppure dal sangue del cordone ombelicale dei bambini i cui genitori abbiano dato il consenso al momento della nascita.

Già verso la fine di ottobre i milanesi si erano presentati numerosissimi davanti ai gazebo allestiti da Admo (l’associazione donatori di midollo osseo). In tutt’Italia si erano iscritte oltre 10mila persone al Registro donatori midollo osseo, ma nonostante questa grande mobilitazione ancora non è stato trovato alcun donatore compatibile.

Per non lasciar morire la speranza però Admo, oltre a questo di Milano, ha organizzato incontri in molte altre città italiane e l’augurio è che il donatore che potrebbe salvare il piccolo Alessandro si riveli proprio in questa ulteriore mobilitazione.