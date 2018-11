La metro 5 si rompe dopo appena tre anni

di Kurtz Rossi – Chi non ha sentito parlare dei problemi ai binari della metropolitana 5? Nessuno, ma i tecnici spiegarono che tra le fermate Isola e Garibaldi la curva non poteva essere costruita in un altro modo e quindi che ci sarebbe stato per sempre il problema di cambiare o le ruote dei treni o i binari: l’eccessiva curvatura infatti causa una forte usura o di uno o dell’altro. Alla fine si sono usati materiali più resistenti e il problema si è diluito, ma non è il solo. Le scale mobili spesso sono in manutenzione, ma uno degli ultimi cartelli rivela che anche i corrimano non sono messi benissimo: la foto che vi proponiamo è di qualche settimana fa, proprio alla fermata Isola. La domanda, come diceva un principe spiritoso, sorge spontanea: come può essere che i corrimano siano da cambiare dopo appena tre anni? Avranno scelto obbligatoriamente anche in questo caso come per la curva? Sicuramente suono un tantino strano che un’opera così avanzata abbia costantemente quando, se le cronache riportano correttamente, la sua inaugurazione risale appena al 2015.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845