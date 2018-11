Fiera, Eicma incanta gli appassionati

Ci sono Paddock, la piattaforma che dà visibilità a piloti e motociclisti e li aiuta a trovare nuovi sponsor; Serrio, il bracciale adattivo che favorisce la visibilità laterale del motociclista; Geco, lo speciale sottocasco che previene il “colpo di frusta” in caso di incidenti e poi c’è Piacere, un emozionante concept grafico di design su base Ducati. Sono questi i progetti che hanno vinto il concorso Design Moto promosso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale) rivolto agli studenti universitari. I vincitori delle quattro categorie previste dal contest – Comunicazione, Accessori, Abbigliamento protettivo e Veicoli – sono stati premiati a Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori a Fiera Milano-Rho, aperta al pubblico fino a domenica 11 novembre.