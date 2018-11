L’11 novembre si corre contro il cancro al pancreas La Corsa delle città

Domenica 11 novembre Milano si prepara a correre La corsa delle città, una 5/10 kilometri non competitiva per raccogliere fondi a favore dell’AISP- Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas.

L’appuntamento per tutti i runners è al Parco Delle Cave alle ore 9.00, la partenza della corsa è invece fissata per le ore 10.00.

La Corsa delle Città è nata grazie allo stretto legame che si è creato negli ultimi anni fra AISP e le Associazioni dei Pazienti e dalla necessità di diffondere le conoscenze sul tumore al pancreas, che nel 2030 sarà la seconda causa di morte per neoplasia al mondo. Fondamentale è, dunque, l’informazione su come i corretti stili di vita e un’efficace prevenzione possano ridurre la mortalità.

Nonostante le cure per questa malattia stiano diventando sempre più efficaci è ancora molto quello che si può fare grazie alla ricerca scientifica che necessità però importanti sovvenzioni: ad oggi meno del 2% dei finanziamenti sulla ricerca per tumori in Europa sono dedicati al Pancreas. Per questo, ogni anno, in tutto il mondo, il mese di Novembre viene dedicato a promuovere la consapevolezza sull’importanza della ricerca e della prevenzione per il tumore del Pancreas, ed è proprio per questo che l’11 novembre è stata organizzata da AISP, in collaborazione con Stramilano e con il patrocinio del Comune di Milano la Corsa delle Città.

Per iscriversi è necessario registrarsi o su www.aisponline.it oppure su www.stramilano.it , è richiesto un contributo liberale di 10€.

Ingresso da via Cancano