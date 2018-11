Pirata fugge dopo schianto a folle velocità a un semaforo. Prima però era già stato accoltellato.

Un complesso epidodio di cronaca si è svolto ieri intorno alle 2 del mattino al confine tra San Donato e San Giuliano. Un’Audi A4, con a bordo un 28enne marocchino, con precedenti penali e senza patente, e un suo connazionale, è passata col rosso ad altissima velocità, schiantandosi in via Emilia contro una Fiat Punto su cui viaggiava una giovane 23enne di Lodi.

Dopo lo scontro i due marocchinii si sono dati alla fuga a piedi verso il centro cittadino, disinteressandosi del tutto delle condizioni della ragazza, rimasta ferita nell’impatto. Sono stati alcuni passanti a chiamare i carabinieri che sono giunti sul posto insieme al 118. La 23enne è stata trasportata all’Humanitas di Rozzano con un trauma cranico e alcune ferite non gravi.

Intanto i militari, rastrellando la zona, sono riusciti a rintracciare i due nordafricani fuori da un bar poco lontano. Il conducente dell’auto, ubriaco, oltre ad alcune lesioni dovute all’incidente presentava delle ferite da coltello al torace. Viste le sue condizioni, il marocchino è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di San Donato, ma non corre pericolo di vita.

La complessa vicenda è ora sotto il vaglio degli inquirenti. Il 28enne, infatti, non ha voluto spiegare le modalità dell’accoltellamento di cui è stato vittima. L’ipotesi più probabile è che fosse già ferito al momento dell’incidente e corresse a folle velocità per arrivare a casa e farsi curare. In ogni caso, in attesa di appurare quanto realmente accaduto, l’uomo è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.