Ancora una donna segregata e violentata

“Da Agosto ad oggi, tra Milano e il suo hinterland, si sono verificate almeno 6 violenze sessuali commesse da cittadini sudamericani, spesse volte a danno di loro

connazionali. L’ultimo caso arriva da Corsico, dove una giovane donna e’ rimasta segregata per due giorni in casa dall’ex che l’ha ripetutamente violentata – dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia – E’ pero’ riuscita a far filtrare in strada da una finestra un bigliettino con la richiesta di aiuto, raccolto da passanti che hanno avvertito i carabinieri. E’ cosi’ che i militari di Corsico (Milano), hanno salvato la ragazza, sudamericana, e hanno arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia il suo ex, un peruviano poco piu’ che ventenne”.