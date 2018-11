“Il Vino di Milano” a La Porta del Vino

Chi sa che Milano ha il suo vino?

Sappiamo che a Milano l’attenzione al mondo del vino è grande, e sappiamo anche che i milanesi non conoscono più il “loro” vino.

Per questo, abbiamo deciso di organizzare la settimana ALLA SCOPERTA DEL VINO DI MILANO, per portare all’attenzione del vasto pubblico milanese la produzione vitivinicola del “suo” territorio.

Saranno 6 giorni di degustazioni, presentazioni, e assaggi, organizzati in modo da attirare tutte le categorie interessate al vino: giornalisti, ristoratori, sommelier, enotecari, appassionati.

Tutto questo a LA PORTA DEL VINO, un luogo che ha lo scopo di divulgare agli appassionati e ai curiosi della metropoli milanese l’ampia varietà e ricchezza dei vini lombardi. Si trova in Piazza Cinque Giornate, nell’edificio che una volta ospitava uno dei caselli daziari di accesso alla città, un luogo di notevole fascino storico e di grande passaggio.

In queste serate i visitatori avranno modo di conoscere i vini in due diverse modalità:

➢ un banco d’assaggio permanente nella sala al piano terra, dote si trovano a rotazione tutti i vini

presentati dalle aziende,

➢ una sala al piano superiore per le degustazioni guidate e le presentazioni speciali.

SCOVA L’INTRUSO

Per rendere più stuzzicanti le serate, abbiamo pensato di proporre un gioco agli enonauti presenti, mettendo alla prova le loro capacità gustative. In tutte le degustazioni guidate saranno proposti alcuni abbinamenti.

Tra questi c’è un intruso: il primo partecipante a trovare l’abbinamento “sbagliato” vincerà una bottiglia di vino.

AZIENDE PRESENTI

❖ Azienda Agricola Bossi Stefano

❖ Azienda Agricola Nettare dei Santi

❖ Azienda Agricola Panigada Antonio

❖ Azienda Agricola Panizzari Angelo

❖ Pietrasanta Vini e Spiriti

Special Guest: “Contessa Alessia”, vino prodotto dall’Azienda Agricola Bossi Stefano dal vigneto di proprietà

di Daniele Acconci

ALLA SCOPERTA DEL VINO DI MILANO

5 – 10 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA

Lunedì 5 Novembre

ore 11.30 APERTURA UFFICIALE E CONFERENZA STAMPA

ore 15.30 – 19.30 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

Martedì 6 Novembre

ore 15.30 – 18 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

ore 18.30 – 21.30 Banco d’assaggio aperto al pubblico

ore 19 Degustazione guidata – Le bollicine che non ti aspetti

Mercoledì 7 Novembre

ore 15.30 – 18 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

ore 18.30 – 21.30 Banco d’assaggio aperto al pubblico

ore 19 Degustazione guidata – Un vino nato qui, solo nostro

Giovedì 8 Novembre

ore 15.30 – 18 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

ore 18.30 – 21.30 Banco d’assaggio aperto al pubblico

ore 19 Degustazione guidata – Vivace per tutti i giorni

Venerdì 9 Novembre

ore 15.30 – 18 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

ore 18.30 – 21.30 Banco d’assaggio aperto al pubblico

ore 19.30 Degustazione guidata – Superato l’esame di maturità

Sabato 10 Novembre

ore 15.30 – 18 Banco d’assaggio riservato agli operatori del settore HORECA

ore 18.30 – 21.30 Banco d’assaggio aperto al pubblico

ore 20 Degustazione a tema – Dolce con dolce

Il banco di assaggio per il pubblico ha un costo di 15 euro a persona, compreso piattino di salumi e formaggi in accompagnamento.

Per gli appartenenti alle Associazioni del mondo del vino il costo è di 10 Euro.

Le degustazioni guidate non hanno costo supplementare e sono riservate ai primi 15 prenotati.