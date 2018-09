La nuova figura dello spacciatore cinese

E’ una delle droghe che si sta diffondendo più rapidamente. E sta portando alla ribalta un tipo di spacciatore lontano dall’immaginario collettivo: lo spacciatore cinese. L’Unità Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale di Milano, ha arrestato per spaccio, la sera del 27 agosto, tre cittadini di origine cinese e sequestrato circa 800 grammi di shaboo. Durante un servizio di pattugliamento in borghese gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno notato dei cittadini di origine cinese in atteggiamento sospetto in via Racconigi (zona Niguarda). In particolare l’attenzione è stata richiamata dalla presenza in zona di una Fiat Punto nera, già nota agli agenti. Durante il pedinamento, da un’altra vettura, una Jaguar, è sceso un uomo sempre di origine cinese portando con sé un cuscino nero. Poco dopo essere entrato in uno stabile, l’uomo è uscito con altre due persone di etnia cinese. Gli agenti in borghese sono quindi intervenuti e da una prima perquisizione hanno rinvenuto tre bustine di shaboo contenenti 50 grammi di stupefacente, oltre a 200 euro in contanti e alle chiavi dell’appartamento dove i tre si erano incontrati. Poi sono state scoperte le altre dosi, arrivando a poco meno di un chilo di shaboo sequestrato. Per contrastare l’utilizzo di questa specifica tipologia di droga, la Polizia Locale ne ha sequestrati, dall’inizio del 2018, circa 1.800 grammi, arrestando 70 spacciatori.