Bestetti (FI): cavallo di Leonardo resti dov’è

“L’imponente statua del cavallo di Leonardo da Vinci donata alla città di Milano nel 1999 deve restare dov’è, all’Ippodromo di San Siro” Questa l’opinione di Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7 di Milano, che precisa inoltre “Le giuste critiche rivolte dal Comitato che tutela l’opera verso il Comune di Milano per la sua scarsa valorizzazione artistica e culturale non devono però far venir meno l’impegno di rivitalizzare, anche turisticamente, le nostre periferie. l’anno scorso abbiamo avviato, dopo oltre 20 anni, una proficua collaborazione con la società che gestisce gli Ippodromi di Milano per accogliere gratuitamente oltre 400 ragazzi delle nostre scuole, che hanno potuto ammirare anche il meraviglioso cavallo di Leonardo“. Il forzista conclude quindi con un suggerimento per la Pubblica Amministrazione, “Il Comune di Milano segua questa strada ed inserisca la visita al cavallo di San Siro nei suoi percorsi turistici consigliati alle migliaia di visitatori che arrivano ogni giorno in città, per portarli anche nei quartieri meno centrali, comunque ricchi di bellezze artistiche e paesaggistiche. Il nostro patrimonio storico, artistico e culturale va difeso e valorizzato, non certo trasferito“.

