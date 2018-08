Al via il festival della Formula 1 alla Darsena

Il Formula1 Milan Festival, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la produzione artistica e creativa di Balich Worldwide Shows, si svolgerà alla Darsena dal 29 agosto all’1 settembre in concomitanza con il Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2018 che si terrà nello storico Autodromo di Monza. Milano è la quarta città nel mondo a ospitare un Formula1 Fan Festival dopo Londra nel luglio 2017, Shanghai lo scorso aprile e Marsiglia a giugno. “Per quattro giorni – sottolinea Roberta Guaineri, assessore al Turismo, sport e qualità della vita del capoluogo lombardo – la città, che ha segnato la storia di leggendari brand della competizione automobilistica come Alfa Romeo e Pirelli, aprirà le porte all’eccitante mondo della Formula 1 dando ai tantissimi fan di questo sport l’opportunità unica di avvicinarsi alle moderne auto da corsa e vederle in azione sulle strade di Milano”. La manifestazione sarà accessibile gratuitamente e proporrà un villaggio espositivo ed eventi, musica, installazioni e laser show. Il fulcro delle attività del festival sarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un inedito circuito cittadino. “La competizione automobilistica è nel Dna di questa bellissima città – rimarca Sean Bratches, managing director, commercial operations di Formula 1 – e non sappiamo pensare a un modo migliore per celebrare questo fatto se non portando questi team Formula 1 e questi grandi piloti sulle strade di Milano. I nostri fan sono la nostra linfa vitale e riuscire a emozionarli è esattamente il senso profondo di tutto quello che facciamo. È per questo che abbiamo lanciato il nostro programma di Festival, per rendere la F1 accessibile a tutti e per portare il brivido dell’esperienza F1 fino al cuore di alcune delle più incredibili città del mondo”. In occasione dell’evento sarà vietato il transito dei veicoli dalle ore 21.00 di martedì 28 agosto alle ore 9.00 di giovedì 30 agosto, esclusi residenti e aventi diritto, in viale Gabriele D’Annunzio, nel tratto Cantore-24 Maggio, viale Gian Galeazzo-piazza 24 Maggio, corso Porta Ticinese-via Santa Croce, via Panzeri, via Arena, via Ronzoni, via Alessi e via Cicco Simonetta sino a via Gaudenzio Ferrari e in via Codara. Durante i giorni della manifestazione saranno impegnati, sui diversi turni, 24 pattuglie e 12 motociclisti della polizia locale di Milano.