Ma qualcuno ha spiegato alla Boldrini che cosa è la scabbia?

La Boldrini, sicura di sé, vento letteralmente in poppa, ha rotto ogni indugio, ha condotto il gommone nei pressi dell’imbarcazione Diciotti e voilà, è salita tra i migranti. Finalmente, deve aver pensato, finalmente sono di nuovo protagonista, la prima della classe. Era da un po’ di tempo che abbaiava come un cane randagio…ci mancava l’Asia argento, il liquefarsi di quel Liberi e Uguali che, diciamolo, solo Grasso poteva inventarsi…ma oggi la rivincita val bene qualche prurito in più, magari dove non vorrei..

Comunque la scabbia regna sovrana, i minori sono scesi al sicuro, il viso scuro è dei momenti solenni. Anche la sciarpa rossa è stata dimenticata in soffitta con il caldo che fa. Stringe tra le mani solo l’adesione a parole dell’appassionato Fico, che ha un seguito di tre gatti nel M5S. Aspettano le risposte della UE..eh..va bene..aspetta e spera.

Non si era mai visto che l’opposizione all’operato di un Ministro dell’Interno fosse così muscolosa.

E adesso tra i pruriti vari (immagino) qualcuno le ha spiegato che cosa è la scabbia?