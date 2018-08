A Milano la finale di “Sport Movies & Tv 2018”. Apertura con tre film su Cristiano Ronaldo

Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva in programma a Milano dal 14 al 19 Novembre, renderà omaggio a Cristiano Ronaldo, il personaggio più seguito sui social media in assoluto che in pochi giorni ha fatto impennare anche i followers della Juventus (sua nuova squadra).

Sabato 17 Novembre, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 218” ed in occasione della partita Italia – Portogallo valevole per la UEFA Nations League, saranno proiettate le opere dedicate al cinque volte “Pallone d’oro”. Teatro delle proiezioni è il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città di Milano (Piazza Mercanti 2 – angolo Piazza Duomo) “Core business” dell’evento (ingresso gratuito ad inviti) che si articola in 120 Proiezioni (tra cui 30 Anteprime mondiali ed europee), il Festival si articola in 4 Mostre, 4 Meeting, 2 Workshop, 2 Conferenze Stampa, 16 Premiazioni di ospiti internazionali, 12 Eventi Collaterali distribuiti in 10 sedi della città in collaborazione con organizzazioni culturali e sportive. Il Grande Auditorium di Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) ospiterà le Cerimonie di Inaugurazione (14 Novembre) e di Premiazione (19 Novembre).

Messi: face off!”, il documentario (diretto e prodotto da Tara Pirnia) che mette in risalto la “rivalità sportiva” più sentita nel calcio moderno tra i due giocatori più forti dell’epoca contemporanea.“Chasing CR7” (Deutsche Welle – Germania): Thomas Lemmer, inviato del programma “Kick off!”, ha tentato l’impossibile per incontrare e intervistare Cristiano Ronaldo (difficile, se non quasi impossibile, per i tifosi incontrarlo di persona) riuscendo, alla fine, nel suo intento. “Cristiano Ronaldo: The World at His Feet” (Vision Films – USA): documentario sulla storia del calciatore, dal suo esordio in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona all’approdo alla corte di Sir Alex Ferguson suo mentore al Manchester United fino alla consacrazione al Real Madrid.

Oltre ai Giochi Olimpici, il calcio, con ospiti prestigiosi, avrà un ruolo da protagonista con il Festival Internazionale “Movies & Tv Football” (nell’ambito di “Sport Movies & Tv”) costituito dalle produzioni televisive e cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, cortometraggi, storie di campioni, trasmissioni e programmi televisivi, etc. che abbiano come tema principale il calcio nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le nuove piattaforme tecnologiche.

L’organizzazione dell’evento fa capo alla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO), riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per cui promuove i valori dello sport e dell’olimpismo attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate.

L’“ANTEPRIMA di SPORT MOVIES & TV 2018” è in programma presso il Chiostro in Via de Amicis, 17 a Milano Lunedì 17 Settembre nell’ambito della “Milano Movie Week”, palinsesto promosso dal Comune di Milano per valorizzare il mondo del cinema e dell’audiovisivo. Saranno presentate ai media le opere cinematografiche in concorso al Festival Internazionale “Sport Movies & Tv 2018” (14 – 19 Novembre) tra cui, alle ore 19, “Silvio Piola il cacciatore di gol” (interpretato dall’attore Neri Marcorè) dedicato a Silvio Piola massimo marcatore del calcio italiano di ogni tempo

