Porta Venezia, ennesima rissa fra extracomunitari

E? accaduto venerdì sera intorno alle 23 quando una decina di extracomunitari si sono affrontati a mani nude nel corso di una violenta rissa. A denunciare l’accaduto un residente che dopo avere filmato quanto è accaduto via Lecco angolo viale Città di Fiume proprio sotto i Bastioni di Porta Venezia, ha chiamato la polizia che è giunta in forze sul posto. Alla vista delle volanti i litiganti si si sono date alla fuga e solo uno di essi, un 22enne eritreo, è stato individuato indagato a piede libero per rissa, grazie alle riprese che nel frattempo il testimone aveva mostrato agli agenti.

Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità violenta avvenuto nelle ultime settimane in una zona in cui le autorità competenti non sembrano riuscire a restituire la pace ai residenti.