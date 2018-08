Milano sempre più capitale dello spaccio

Tre gli arresti tra ieri e oggi per spaccio: questa mattina, in via Cola Montano, zona Isola, due gambiani di 19 e 21 anni. Ieri, in via Tartini, zona Dergano, un egiziano di 33. Ancora una volta Milano si riconferma la più grande piazza di spaccio d’Europa, oltre che ‘Capitale dello spaccio Online’, grazie alle decine di spedizioni, contenenti piccole dosi di droga, che arrivano ogni giorno a Linate. Da Corso Como, a Piazza Gae Aulenti. Dalle Colonne di San Lorenzo alla Stazione Centrale, fino al Bosco di Rogoredo e al Parco delle Groane. Da inizio mese, contando anche gli ultimi tre, sono undici i pusher arrestati, ai quali vanno aggiunti quelli di Rogoredo.

Il primo del mese è finito in manette un tunisino di 34 anni che comprava la cocaina a Milano per rivenderla a Vigevano. Due giorni dopo, un 38enne italiano con precedenti, è stato fermato dai carabinieri, tra via Galvani e via Fara, per un controllo che ha poi portato al suo arresto poiché, prima in auto e poi tra casa e box, è stata trovata droga per un valore di circa 80mila euro. Il 5 un marocchino che era stato espulso a febbraio è finito in manette per aver continuato a spacciare in una casa che aveva occupato abusivamente, mentre l’11 agosto, in Stazione Centrale, durante un controllo sono stati arrestati due pusher: un marocchino di 27 anni e un gambiano di 23. Anche a Bruzzano, un 58enne italiano, a San Giuliano, un 50enne albanese e a Rho, un senegalese 21enne senza fissa dimora e irregolare, tra il 13 e il 22 agosto sono stati arrestati per spaccio. Cocaina, marijuana, hashish, mdma, ecstasy, shaboo, eroina.

A tirare le somme dello spaccio sulla piazza milanese è Riccardo De Corato Assessore a Sicurezza di Regione Lombardia, che conclude “Nel grande mercato milanese della droga gestito ormai da marocchini, egiziani, gambiani, filippini e italiani, non manca nulla e, qualsiasi cosa si desideri, c’è la piazza, il parco o la via in cui poterla trovare“.