Compagnia aerea Volotea: 250 assunzioni

Volotea è una compagnia aerea “low cost” fondata in Spagna nel 2011 da Carlos Munoz e Lazaro Ros, i quali nel 2004 avevano creato un’altra compagnia aerea low cost la Vueling Airlines, che oggi è la terza in Europa per volume di passeggeri. Volotea, che ha basi operative anche in Italia oltre che in Francia, Spagna, Grecia dispone di una flotta di 32 aeromobili tra Airbus A319 e Boeing 717. Dal 2012, anno dell’inizio delle sue attività, ha trasportato oltre 14 milioni di passeggeri in tutta Europa e nel 2018 arriverà ad operare in 78 città di medie e piccole dimensioni in 13 Paesi europei. Per il 2018 la Compagnia ha intenzione di ampliarsi con l’apertura di 58 nuove rotte per le quali effettuerà nuove assunzioni, infatti avrà bisogno di 250 nuove risorse. Le figure ricercate riguardano … continua a leggere

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845