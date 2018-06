‘Polimifest’: gli eventi per vivere piazza Leonardo da Vinci durante l’estate

Milano 21 Giugno – Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico per far vivere durante i mesi estivi la piazza Leonardo da Vinci. La terza edizione di ‘Polimifest’ porta in piazza un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a tutti e a ingresso libero. Primo appuntamento giovedì 21 giugno, alle ore 21, con “Recital”, uno spettacolo di Cabaret con i comici di Zelig Marta & Gianluca, Alessandro Fullin, Paolo Migone. Si prosegue mercoledì 27 giugno, alle ore 21, con il tributo a George Harrison “Living in a material world”: eseguito da Area M Orchestra (20 elementi) con direzione e arrangiamenti di Oscar Del Barba, sarà l’occasione per ascoltare musiche originali di George Harrison, in collaborazione con il Dipartimento del jazz del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi.

Quattro gli incontri a luglio. Mercoledì 4, alle ore 21.30, si terrà il primo ‘Cinema sotto le stelle’: Roberto Dulio, docente di Storia dell’architettura, introdurrà “Gran Budapest hotel” di Wes Anderson. Martedì 10, alle ore 21, salirà sul palco Eugenio Finardi con “Finardamente”, uno show tra musica e parole durante il quale il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro ogni forma di rappresentazione artistica, con un racconto sincero delle emozioni di intere generazioni.

Seguiranno altri due appuntamenti con ‘Cinema sotto le stelle’. Mercoledì 11 alle ore 21.30, Paolo Carlo Astori, docente di Impianti e sistemi aerospaziali, introdurrà il film “Sully” di Clint Eastwood; mercoledì 18, alle ore 21.30, sarà invece Emilio Barucci, docente di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, a introdurre il film di Adam Mckay “La grande scommessa”.

Per l’ultimo incontro di giovedì 20 settembre, alle ore 21, si esibirà la Civica jazz band con i solisti Emilio Soana (tromba), Roberto Rossi (trombone), Giulio Visibelli (sassofoni e flauto), Marco Vaggi (contrabbasso), Tony Arco (batteria) e gli studenti dei Civici Corsi di jazz della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano. Composizioni di Enrico Intra (direttore musicale) e Gianluigi Trovesi (sassofono e clarinetti) e introduzione di Maurizio Franco.