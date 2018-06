Finalmente Trump: “Firmerò un ordine per tenere unite le famiglie dei migranti al confine con il Messico”

Milano 21 Giugno – La notizia è dell’Huffington Post: “ Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.

Ivanka Trump, figlia, confidente e consigliera del presidente Usa lo avrebbe incitato a porre fine alla separazione dei bambini dai loro genitori migranti irregolari che vengono fermati alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. È quanto emerge da una testimonianza indiretta, quella di Carlos Curbelo, rappresentante repubblicano della Florida, fatta alla Cnn dopo avere assistito a una riunione fra i deputati del partito alla Camera e Donald Trump.

Ivanka, tuttavia, non ha espresso alcuna critica pubblica al padre su questo argomento. Il presidente “ha menzionato il fatto che la figlia Ivanka l’ha incitato a porre fine a questa pratica e ha detto che riconosce che dovrebbe finire e che le immagini sono dolorose, e che lui cerca una soluzione legislativa”, ha detto Curbelo alla Cnn. “Sua figlia ha visto le immagini e ha detto che per una serie di ragioni dovremmo risolvere questo”, ha dichiarato Chris Collins, deputato repubblicano di New York, anche lui presente alla riunione con Trump.

E così sia. I bambini non sono mai colpevoli, sono solo vittime. Per non ripetere Terezin pubblichiamo una poesia di speranza di una bambina prigioniera:

*

Ascolta, già fischia la sirena della nave.

Su, partiamo

per porti sconosciuti!

Ecco,

è già l’ora.

Navigheremo lontano,

i sogni diventeranno realtà.

Oh, dolce nome del Marocco!

Ecco,

è già l’ora.

Il vento ci porta canzoni

di paesi lontani.

Guarda il cielo

e pensa soltanto alle violette.

Ecco,

è già l’ora.

Alena Synková (1926 sopravvissuta)