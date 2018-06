Alla effimera tavolata Planetaria rispondiamo con un gesto concreto verso i piu fragili

Milano 21 Giugno – La tavolata pro accoglienza al Parco Sempione merita non solo denunce amministrative ma anche una spontanea risposta dei cuttadini milanesi. Fattiva e generosa come è l’anima dei milanesi.

Contestiamo col nostro gesto un Sindaco e un Assessore che non affrontano i grandi problemi di povertà e di fragilità presenti nelle periferie milanesi che i servizi sociali non riescono a intercettare. Pensano alla tavolata planetaria ma dimenticano anziani e famiglie disagiate.

Alla tavolata planetaria che nasce con motivazioni effimere (facciamo il record) e politiche (insistere su una ricetta per l’accoglienza che ha fallito) Forza Italia propone di rispondere con un gesto simbolico che possono fare tutti : raccogliere risorse per assicurare una spesa alimentare alle tante persone fragili abbandonate dai servizi sociali: anziani, cinquantenni che hanno perso il lavoro, famiglie con disabili.

Ognuno può farlo in proprio. Ma chi volesse partecipare con me, Gianluca Comazzi, Stefano Maullu e altri sappia che Sabato 23 faremo 3 punti di distribuzione di pacchi di alimentari in Via Giambellino 60 Piazza Prealpi 2 e al Gratosoglio. Le persone bisognose ci sono state segnalate da Caf o associazioni locali. Contiamo di distribuire 500 pacchi della spesa.