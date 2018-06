E due. In pochi giorni è il secondo autobus di atm che prende fuoco. Oggi alle 16 un bus interurbano fermo al capolinea di via Viotti, zona Lambrate, senza alcun passeggero a bordo ha avuto un principio di incendio che ha interessato la parte posteriore del mezzo. Il conducente è immediatamente intervenuto con gli estintori. Nel frattempo ha allertato la sala operativa per l’arrivo dei vigili del fuoco. La vettura era appena stata appena ricollaudata, Atm sta procedendo a verifiche sul vano motore volte ad accertare l’origine dell’accaduto che, ad un primo esame, sembra essere stata un problema all’alternatore.