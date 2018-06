“TOSCA ” Sabato 23 Giugno – Ore 21.00 Piazza IV Novembre, Cesate

Milano 20 Giugno – Un’opera in Piazza IV Novembre – crocevia che collega Cesate a Solaro, trasforma Cesate in una sala da concerto a cielo aperto che permetterà di vivere il dramma della violenza del potere sull’arte che lotta per affermarsi in una società oscurantista e materialista.

Quest’anno il palcoscenico si accenderà per Tosca di Giacomo Puccini diretta dal Maestro Luca Pasqua. La regia sarà di Alberto Oliva, figura tra le più promettenti e attive del panorama registico teatrale italiano; le scene saranno curate da Alessia Margutti che suddivide la sua arte fra il Teatro Franco Parenti e il mondo luccicante della televisione, le scenografie digitali saranno di Fabio Volpi, visual artist del collettivo otolab. La voce di Tosca sarà di Alina Godunov, cantante di origine russa.

“L’arte nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde”

Personaggi e interpreti:

Floria Tosca ALINA GODUNOV

Mario Cavaradossi SIMONE FRANCESCO LICONTI

Il Barone Scarpia STEFANO KIM

Sagrestano FABIO MIDOLO

Cesare Angelotti, un carceriere, Sciarrone DANIELE BICCIRÉ

Spoletta ANDREA CIVETTA

Orchestra e Coro:

ACCADEMIA OPERA IN PIAZZA

Produzione:

MATTEO POLZELLA, ANNA LISÉ, CARMEN GERACI, DARIO MONTICELLI, CARLO RUSPI, DINO TOSI

Staff cubic | cultura biblioteca cesate:

ELISA FALCI, SIMONA SAPONARA :: CHIARA ARDIZZONE, ROBERTA GARBAGNATI

INGRESSO GRATUITO

INFO Biblioteca di Cesate 02.9940148 | biblioteca.cesate@csbno.net