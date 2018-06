Anche a Milano bruciano gli autobus

Sarà il caldo dell’estate, ma Milano si riscopre più vicina a Roma. E Virginia Raggi meno sola grazie alla compagnia di Beppe Sala. Ieri sera l’azienda ha diramato questa nota: “Un bus interurbano fuori servizio senza alcun passeggero a bordo stava rientrando in deposito perché aveva avuto una segnalazione di mal funzionamento. Si è fermato nella zona est di Milano, via Rombon, dove il motore ha avuto un principio di incendio. A bordo non c’erano persone proprio perché non era in servizio, e non si registrano danni al di fuori del mezzo. Il conducente è immediatamente intervenuto chiamando l’auto di servizio Atm per controllare la situazione. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto”.