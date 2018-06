Ministero dei Trasporti: concorso per 148 posti

Milano 15 Giugno – Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indetto un concorso pubblico per 148 unità nell’area funzionale III – fascia economica iniziale F1, da assegnare presso le sedi di tutta Italia. Preselezione: L’Amministrazione si riserva la facolta’ di effettuare una prova preselettiva che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacita’ logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.

Prove d’esame: le prove d’esame consistono in due prove scritte, una a contenuto tecnico – professionale e una a contenuto teorico-pratico, ed un colloquio.

Requisiti di ammissione: godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; essere in possesso … continua a leggere