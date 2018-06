Fontana: “Le famiglie arcobaleno non in Costituzione”

“Non è prevista dal nostro ordinamento, quindi la famiglia arcobaleno giuridicamente non è prevista”: è’ quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana intervenuto a Telelombardia. Nel pomeriggio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, firmerà gli atti di nascita dei bambini di coppie dello stesso sesso e Fontana ha spiegato che “la legge ha riconosciuto dei diritti alle unioni fra persone dello stesso sesso e questi sono previsti della legge e sono doverosi”. “Altra cosa – ha precisato – è dire che queste unioni costituiscono una famiglia, visto che la Costituzione prevede che la famiglia sia composta da un uomo e da una donna. Il giorno in cui verrà cambiata la Costituzione, dovremo definire famiglie queste unioni, ma per ora sono una cosa diversa”.