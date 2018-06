Ferrovie dello Stato e ANAS: tutte le assunzioni

Milano 6 Giugno – Ferrovie dello Stato (FS), uno dei motori dello sviluppo del nostro paese, da qualche mese ha incorporato la società Anas, leader a livello internazionale nella progettazione, costruzione e manutenzione delle strade d’Italia. Il giorno 29 dicembre 2017 l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera partecipazione Anas detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Gruppo FS grazie all’entrata di Anas diventa il primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti servizi e investimenti. Per Anas invece, l’ingresso nel Gruppo FS costituisce un’ulteriore fase del processo di trasformazione già avviato negli ultimi anni, infatti ci saranno benefici e miglioramenti anche per la manutenzione e gli standard di qualità e sicurezza della rete stradale. Grazie all’ingresso nel Gruppo FS, Anas potrà continuare il percorso di valorizzazione delle persone e accelerare il piano di assunzioni già avviato negli anni precedenti, infatti la società è alla ricerca di personale … continua a leggere