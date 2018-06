Anteo, il campus estivo è un’arte

Non solo gite al parco, bagni in piscina o visite al planetario. L’innovativa offerta formativa dei campus estivi dello Spazio Piccoli Nuovo Arti, nato all’interno dell’Anteo Palazzo del Cinema, prevede ogni giorno un laboratorio artistico diverso: dal racconto e rappresentazione di una fiaba con il teatro, passando per la pittura, la musica, il canto, lo yoga e la psicomotricità e, infine, il cinema. E da fine agosto anche corsi di arti circensi. Una valida alternativa per evitare che i bambini restino incollati a videogame, cellulari, tablet e televisione.

Attivi dall’11 giugno al 13 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre, nei periodi più “critici” per i genitori che vanno dalla chiusura delle scuole alle attese ferie estive, i campus estivi dello Spazio Piccoli Nuovo Arti sono coordinati da un team di educatori che si occuperanno sia dei gruppi “baby” (tra i 3 e 4 anni) che dei gruppi “junior” (da 5 a 11 anni). “La qualità di merenda e pranzo sarà garantita dall’Osteria del Cinema.

Ogni giorno un’attività diversa che prevede nella prima parte della mattina attività ludico-motorie all’aperto, come la ginnastica e i giochi sull’erba in Parco Sempione, le visite didattiche al Planetario e all’Acquario e un tuffo in piscina ai suggestivi Bagni Misteriosi. Nel pomeriggio, invece, dopo il pranzo al sacco partono i laboratori di teatro, musica, arte e cinema. Le attività saranno scandite da un programma vario e coinvolgente, verranno diversificate a seconda della fascia d’età e i gruppi saranno formati da un massimo di 10 bambini. Per assicurare a tutti maggiore attenzione e un servizio di qualità.

Dove: Anteo Palazzo del Cinema – Piazza XXV Aprile, 8 – Milano

Fascia di età: dai 3 agli 11 anni

Orari: dalle 9.30 alle 17.15

Quando: 11-15 giugno, 18 – 22 giugno, 25 – 29 giugno, 2 – 6 luglio, 9 – 13 luglio

per il rientro dalle vacanze nelle settimane del 27 – 31 agosto e 3 – 7 settembre, inoltre, sono previste attività speciali come le arti circensi.

Educatori: il Team di Spazio Piccoli Nuovo Arti

Spazio Piccoli Nuovo Arti

Nato dalla collaborazione tra l’Associazione Energie Sociali Jesurum e Anteo Palazzo del Cinema, lo Spazio Piccoli Nuovo Arti è il primo spazio al centro di Milano pensato perché adulti e bambini ritrovino del tempo di qualità per se stessi. E così, mentre i bimbi possono giocare, colorare, inventare, costruire in un luogo creato a loro misura, i genitori possono riscoprire il gusto di vedere un bel film qualche sala più in là o, più semplicemente, concedersi del tempo libero per una passeggiata in centro o una visita al museo. All’insegna della qualità.

CAMPUS ESTIVI Spazio Piccoli Nuovo Arti

GIORNATA TIPO – Programma:

9.30 – 9.45 BENVENUTI

Accogliamo i bimbi e le bimbe e lasciamo loro il tempo di ambientarsi

10.00 – 11.00 TUTTI FUORI

Inizio dell’attività all’aperto (giochi al parco, piscina, visite cittadine e tanto altro)

11.00 – 11.15 MERENDA

Una gustosa e sana merenda

11.15 SI RIPRENDE A GIOCARE

12.30 – 13.00 W LA PAPPA

Mangiamo tutti insieme il nostro pranzo al sacco, condividendo le corrette abitudini alimentari a tavola

13.00 RIENTRIAMO ALLA BASE

13.30 – 15.00 COCCOLE SPAZIALI

Momento di relax dopo il pranzo e la giornata all’aperto con la lettura di fiabe e storie con sottofondo di musica classica per i più piccini; mentre per i grandi sarà un momento di gioco libero

15.00 – 16.30 IMPARA L’ARTE

Ogni giorno un laboratorio diverso:

– racconto e rappresentazione di una fiaba con il teatro

– art attack

– musica e canto

– yoga e psicomotricità

– cinema

16.30 – 17.15 NON FINISCE QUI

Per concludere la giornata, baci e abbracci per ritrovarci l’indomani di nuovo insieme per un’altra entusiasmante giornata

Costo: 250€ a settimana

(E’ previsto uno sconto del 10% a partire dalla seconda settimana e per due o più fratelli)

Per tutte le informazioni

Tel. 338 36 74 947

Mail: spaziopiccolianteo@jesurumenergiesociali.org

Facebook: www.facebook.com/spaziopiccolianteo/

www.jesurumlab.com/spaziopiccoli