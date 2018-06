Concorso nell’Arma dei Carabinieri: 2.000 allievi

Milano 1 Giugno – Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale (cioè entro il 14 giugno 2018). Tutti i partecipanti devono: godere dei diritti civili e politici; aver tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi; avere, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita’ genitoriale; essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado … continua a leggere