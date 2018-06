Le piscine spalancano i cancelli nel prossimo weekend

Milano 1 Giugno – QUANDO i primi venti caldi arrivano in città, l’estate torna a ripopolare tutte le strutture sportive e di divertimento dove combattere le ore più torride. A riaprire, quindi, sono i cancelli degli impianti estivi gestiti da «Milanosport», che lo scorso anno hanno registrato complessivamente oltre 260.000 accessi. IL PRIMO assaggio è previsto il prossimo fine settimana, con l’apertura straordinaria dei centri balneari «Argelati», «Lido» e «Romano». Che, però, apriranno ufficialmente il 9 giugno, insieme alle tre vasche esterne della «Cardellino», del «Saini» e della «Sant’Abbondio». INFINE, il 30 giugno aprirà il centro balneare «Scarioni». Gli impianti resteranno aperti fino al 2 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19 (esclusi per i turni di chiusura dei vari stabilimenti). Ogni mercoledì, dal 13 giugno all’l l luglio, il «Saini» rimarrà aperto fino alle 20.30, per godere dell’intera giornata di sole. Sono anche state confermate le tariffe della scorsa stagione, con prezzi agevolati alle famiglie e ingresso gratuito fino ai cinque anni. E per gli amanti dell’abbronzatura, l’offerta è molto variegata. Chiunque voglia mantenere il colorito dato dal sole, pur rimanendo in città, potrà farlo nei solarium delle piscine «Arioli», «Cantù», «De Marchi», «Iseo», «Mincio», «Murat», «Procida», «Solari» e « Suzzani». E per chi volesse abbronzarsi proprio a pochi passi dal centro della città, il solarium della piscina «Cozzi», allestito sul tetto dell’edificio, potrebbe essere la soluzione migliore, in grado di accontentare tutti gli utenti. PER gli amanti di relax e intimità, al «Lido» e all’«Argelati» saranno disponibili un’area esclusiva dove aggiungere servizi accessori, come lettini e ombrelloni. Accoglieranno tutti gli amanti dello sport i campi da Beach Volley del «Saini» e del «Lido». COME tutti gli impianti di «Milanosport», anche le vasche scoperte e i quattro centri balneari sono dotati del braccio meccanico per assistere i disabili nella discesa in acqua e fare in modo che possano usufruire di tutti i servizi proposti dai vari stabilimenti. CON QUESTO servizio, Milano si conferma città all’avanguardia, essendo l’unica, in Italia, dotata di impianti balneari accessibili a tutti. Per chiarire, ancora una volta, il messaggio che lo sport serve ad abbattere le barriere architettoniche e soprattutto quelle culturali. (Il Giorno)