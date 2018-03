Un leghista aggredito con ascia

Milano 6 marzo – Un militante della Lega ha denunciato di aver subito un tentativo di aggressione con arma da taglio in via Bellerio. Una persona è stata fermata dai carabinieri. “Ha chiesto se ero un leghista e ha estratto un’ascia”, ha sostenuto la vittima. Sul fatto che si sia trattato di un’ascia non ci sono conferme ufficiali. Il leghista che ha subito un tentativo di aggressione in via Bellerio, a Milano, è un dipendente di Radio Padania. Secondo una prima ricostruzione, stava facendo ritorno a casa, al termine del suo turno di lavoro, quando l’uomo fermato gli si è avvicinato e gli ha chiesto se fosse un leghista. Alla risposta affermativa del dipendente di Radio Padania, l’aggressore ha estratto un’arma da taglio, un’ascia secondo il suo racconto, mettendolo in fuga. Il leghista aggredito ha trovato rifugio in via Bellerio, il quartier generale del Carroccio a Milano. (Ansa)