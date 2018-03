Omicidio Migliorati: arrestato il vicino di casa della donna morta sgozzata

Milano 6 Marzo – Svolta nelle indagini sul brutale omicidio di Antonietta Migliorati, la pensionata 73enne uccisa nella sua casa di via Belvedere, a Rho, il 17 agosto scorso. I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del vicino di casa della vittima, Renato Modugno, 53 anni, pregiudicato. La misura è stata eseguita a conclusione delle indagini condotte in questi mesi dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e della compagnia di Rho.

Decisivi, per l’individuazione del presunto assassino, sono stati anche i rilievi effettuati nel piccolo appartamento in cui viveva la vittima da parte degli specialisti del Ris. Il vicino di casa, all’epoca del delitto, era l’unico inquilino presente nella palazzina di via Belvedere, a parte ovviamente Antonietta Migliorati, pensionata e vedova.

La donna, madre di due figli, conduceva una vita tranquilla e frequentava ambienti parrocchiali. Aveva trascorso il giorno di Ferragosto in un centro anziani di Rho. Il corpo della pensionata era stato trovato in bagno, con la gola straziata da numerose ferite da arma da taglio e altre ferite al volto.