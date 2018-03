Domenica 4 marzo 2018 UN SOFFIO DI PRIMAVERA, edizione dedicata alle mimose, Villa Necchi Campiglio

Mostra e mercato di piante, fiori, oggetti per terrazzi e giardini – Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14

Milano 4 Marzo – Le mimose saranno le protagoniste dell’edizione 2018 di Un soffio di primavera, la mostra e mercato dedicata ai colori e ai profumi dei primi fiori della bella stagione, iniziata ieri e che si protrarrà oggi dalle ore 10 alle 18, a Villa Necchi Campiglio, Bene del Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano.

Gli amanti del verde potranno ammirare e acquistare alcune delle 180 varietà di mimose collezionate dal coltivatore francese Cavatore e curiosare tra varie specie di piante, fiori e arredi e attrezzi per la cura e l’arredo dei terrazzi e dei giardini che stanno per rinascere. Il giardino e il campo da tennis coperto della villa ospiteranno circa trenta vivaisti selezionati in base alla specializzazione e alla qualità della loro produzione, che proporranno arbusti, erbacee perenni di fioritura tardo invernale e primaverile precoce. Tra gli esemplari in mostra ci saranno piante annuali, biennali e perenni da fiore come primule, viole e ciclamini; piante aromatiche per insaporire le insalate di primavera; piante da orto freddo; piante rustiche da ingresso e da cortile; infine, camelie, gelsomini, magnolie e ciliegi da fiore. E ancora, i visitatori troveranno sementi e volumi con illustrazioni botaniche. Non mancheranno interessanti incontri e presentazioni di libri sul tema dei giardini e della cura del verde, lezioni pratiche di potatura che interesseranno le ortensie di Villa Necchi e il consueto appuntamento con “il giardiniere risponde”. I più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi che permetteranno loro di cimentarsi con la lavorazione della pasta di sale o nella realizzazione di composizioni per la tavola con fiori di carta. Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Domenica 4 marzo, dalle ore 10 alle 18 – Ingresso alla manifestazione: Intero: 7€, Ridotto (bambini 4-14 anni): 4 €; Iscritti FAI: adulto 4€; bambini 1€ – Ingresso alla manifestazione + visita alla villa: Intero 13€, Ridotto (bambini 4-14 anni): 5€; Iscritti FAI: Adulti 4€; Bambini 1€

informazioni e prenotazioni: tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it; www.villanecchicampiglio.it