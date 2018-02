Milano 24 Febbraio – Una donna di 67 anni è stata travolta da una moto in via Venini nella zona nord di Milano.

La donna è stata sbalzata e portata in gravissime condizioni al Policlinico. Il motociclista, un uomo di 32 anni, è invece stato portato in condizioni non gravi alla clinica Città studi. Sul posto la polizia locale per valutare la dinamica dell’incidente.(Repubblica)