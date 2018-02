Bimba nasce in casa, rianimata da vicina con le indicazioni del 118

Milano 23 Febbraio – Una donna ha salvato la vita di un bambino nato in casa e che era andato in arresto cardiaco. E’ accaduto a Borgosatollo, in provincia di Brescia. La madre, che ha già cinque figli, ha partorito una bambina che era in posizione podalica.

Una vicina di casa, richiamata dalle urla, è entrata nell’appartamento della famiglia, ha chiamato il 118 di Bergamo e un infermiere ha guidato la donna nel parto. La bambina è nata in arresto cardiaco.

Sempre guidata dall’infermiere del 118, la vicina di casa ha applicato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, particolarmente delicato su un corpo di neanche tre chili. Dopo un po’ il battito ha ripreso, la bambina ha iniziato a respirare e piangere e all’arrivo dei soccorsi è apparsa in buona salute.

(Ansa)