Calci, pugni e bottigliate in testa, quattro ragazzini massacrano un 19enne. E’ grave.

Milano 23 Febbraio – Quattro contro uno. Lo accerchiano e lo assalgono con calci, pugni e bottigliate in testa. Spedizione punitiva contro un 19enne ecuadoregno tra le 22.30 e le 23 di mercoledì, in via Nazario Sauro a San Giuliano Milanese. La sua colpa – accerteranno in poche ore i carabinieri della tenenza – quella di essere ‘tornato alla carica’ con una sua ex fidanzata originaria di El Salvador. Un atteggiamento per nulla gradito dalla ragazza che, spaventata, ne aveva parlato al fratello, un 18enne.

Il giovane parente, insieme ad altri tre connazionali, decide di farsi giustizia da sé. Raggiungono l’ecuadoregno in un parchetto di via Sauro. E comincia il pestaggio. Sul posto arrivano i medici del 118 e i carabinieri, allertati da alcuni testimoni: due ambulanze, un’automedica e alcune pattuglie. Il ragazzo ferito viene trasportato al San Raffaele. E’ ricoverato in prognosi riservata a causa di un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I militari – appartenenti alla Compagnia di San Donato – hanno velocemente ricostruito la vicenda e rintracciato i responsabili. Sono quattro salvadoregni, due di 18 anni e due minorenni di 17 anni. Nessuno avrebbe precedenti penali e non sarebbero affiliati ad alcune ‘pandilla‘. Sono stati raggiunti a casa e denunciati per lesioni e minacce. (Milanotoday)