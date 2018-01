I campioni italiani si sfidano al Monza Eni Circuit – Venerdì 19 gennaio dalle 14 alle 17

Milano 18 Gennaio – Sono pronti i 32 protagonisti del motorsport tricolore che scenderanno in pista a Monza venerdì 19 gennaio nell’inedita sfida di “Campione dell’Anno”. Tribune e paddock aperte al pubblico per una prima volta assoluta per ACI Sport che, prima della notte dedicata ai suoi campioni, chiuderà ufficialmente la stagione 2017 con un “testa a testa” su un percorso tracciato sul rettilineo del Monza Eni Circuit. Una gara ad eliminazione diretta tra i campioni ai quali verranno tributati, in serata, i giusti onori per i titoli conquistati nella passata stagione. Al volante delle Seat Leon Cupra ST, protagoniste del tricolore Turismo TCS, i piloti tricolori daranno sicuramente spettacolo sul circuito brianzolo.

Presenti tutti i big del motorsport targato ACI Sport, a partire da Luca Filippi, portacolori d’Italia nel Campionato di Formula E. Contro di lui i Campioni Italiani Gran Turismo Michele Beretta e Alex Frassineti, il Campione del Mondo e d’Europa Karting KZ, Paolo De Conto, il Campione Italiano Velocità Montagna Domenico Scola e il talentuoso Fabio Andolfi, protagonista in WRC2 con i colori di ACI Team Italia. Ma dal mondo del rally, saranno diversi i protagonisti che si cimenteranno nella “prova spettacolo” sul tracciato monzese, dal Campione Italiano Rally Terra Andrea Dalmazzini e a quello Rally Junior Marco Pollara, sino al vincitore del Trofeo Abarth 124 Rally Fabrizio Jr. Andolfi e del Trofeo Peugeot Top Competition Damiano De Tommaso.

Al via tutti i Campioni Italiani in pista: Stefano Comandini e Alberto Cerqui, vincitori del tricolore Gran Turismo Super GT3, Simone Niboli, campione Gran Turismo GT3, Eugenio Pisani, vincitore del tricolore GTCup, Ivan Bellarosa, Campione Italiano Sport Prototipi e Nicola Baldan, trionfatore nel TCR Italy.

Non potevano mancare gli assi delle cronoscalate: Oltre al Campione Italiano Assoluto Domenico Scola, saranno della partita il campione di Gruppo GT Lucio Peruggini, quello di Gruppo CN Luca Ligato, i campioni di Gruppo E1 Italia Marco Sbrollini, di E2SH Manuel Dondi e di gruppo N Antonino Migliuolo.

Presenti e pronti a dare battaglia i kartisti Alex Irlando, Campione CIK FIA International KZ2 Super Cup, Luca Bombardelli e Claudio Tempesti Campioni Italiani Karting KZ3 Junior e Over.

A completare lo schieramento dei 32, i campioni delle Autostoriche Enrico Rondinelli, Piero Lottini e “Lucky”, del fuoristrada Elvis Borsoi e Ivano Nicoletta, il Campione Italiano Formula Challenge Giordano Pietro Belfiore, il vincitore assoluto del tricolore slalom Saverio Miglionico e il giovane Michele Poma, campione tra gli Under 23.

Il via della gara “Campione dell’Anno” sarà dato alle 14.00 di venerdì 19 gennaio con le sfide che vedranno i campioni affrontarsi dai sedicesimi di finale sulle Seat Leon Cupra ST fino alla finalissima che precederà le premiazioni dei Campioni del Volante 2017. (m.l.)

Autodromo Nazionale Monza SIAS Spa

via Vedano 5 – Monza Tel. 039 24821 – Fax. 039 320 324 – www.monzanet.it