Investiti da treni, due morti di cui forse un suicida

Milano 16 Gennaio – Una persona è stata trovata morta, ieri, a Milano, sulla massicciata della tratta ferroviaria tra le stazioni cittadine di Garibaldi e Greco. Un secondo caso mortale si è verificato nel Lodigiano.

Secondo la Polfer il cadavere trovato a Milano sarebbe di un uomo di 70 anni, residente a Milano, trovato nella galleria Mirabello. Dai primi accertamenti si sarebbe suicidato lasciando anche dei biglietti in casa in cui annunciava il gesto.

Un altro uomo è morto invece alle 8.40 di domenica mattina tra la stazione e il cimitero di Santo Stefano Lodigiano (Lodi). Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno e della polizia ferroviaria di Lodi. (Ansa)