Sesto San Giovanni: violenta esplosione distrugge l’ultimo piano di un palazzo. Sei i feriti.

Milano 14 Gennaio – Un boato nelle prime ore di questa mattina quando si è verificata una forte esplosione a Sesto San Giovanni, nel milanese che ha distrutto l’ultimo piano di un palazzo. I feriti sono sei.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino in via Villoresi. Coinvolti due nuclei familiari. Uno dei feriti si trovava in un appartamento, cinque in un altro.

Ancora da chiarire le cause della deflagrazione tanto violenta da sventrare l’intero piano e far esplodere i vetri di gran parte delle abitazioni della via. Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanze del 118.