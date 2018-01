Milano 6 Gennaio – Dopo la trionfale tournée in Norvegia torna in scena al Teatro di Milano “Lo Schiaccianoci” Sabato 6 gennaio 2018 ore 16.00 Domenica 7 gennaio 2018 ore 16.00.

Immancabile nelle festività natalizie lo Schiaccianoci del Balletto di Milano torna sul palcoscenico del Teatro di Milano al rientro dalla Norvegia dove, al Kilden Theatre di Kristiansand, è stato in scena per ben 13 recite, registrando ogni sera sold out e standing ovation.

Fedele al libretto originale, lo Schiaccianoci del Balletto di Milano ha un’ambientazione anni ’20 dai colori vivaci sia per gli arredi, sia per gli elegantissimi costumi, sempre in stile.

La colorata mise en scène in stile anni ’20, l’originale coreografia, la frizzante interpretazione sono le peculiarità di spettacolo adatto a tutti nel quale il pubblico trova tutto ciò che si aspetta: dall’albero di Natale che cresce sul palcoscenico alle bellissime danzatrici in punta e tutù, dalla battaglia tra i topi e i soldatini allo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe.

Una fiaba che da generazioni incanta con la sua magica atmosfera fatta di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e virtuosismi.

Nel ruolo di Clara si alternano Giordana Roberto e Marta Orsi, due tra le danzatrici di punta della Compagnia, accanto al Principe di Federico Mella. Entrato in Compagnia giovanissimo, Mella è oggi primo interprete dei numerosi titoli del repertorio del Balletto di Milano come Alessandro Orlando, impegnato nel ruolo di Drosselmeyer.

Bravissimi anche tutti gli altri componenti dell’ensamble, talentuosi danzatori che sono valorizzati nelle tante e belle danze del balletto.

Il 2017 per il Balletto di Milano si chiude nella propria casa a coronamento di tante soddisfazioni: dalle prestigiose tournée nel mondo, all’orgoglio di aver rappresentato l’Italia in Marocco per l’inaugurazione del festival FITUC di Casablanca, all’aver visto il proprio lavoro riconosciuto anche agli Oscar della Danza ricevendo lo speciale premio “Eccellenza Box Office”.





Lo Schiaccianoci – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky coreografia e costumi Federico Veratti ripresa da A. Omodei e A. Orlando scenografia Marco Pesta Corpo di Ballo: Balletto di Milano

Teatro di Milano Via Fezzan 11 – 20146 Milano – Tel 02 42297313 – teatrodimilano@outlook.it

Uffici al pubblico e biglietteria da mercoledì a sabato dalle 14 alle 18.

biglietteria on line: www.teatrodimilano.com – biglietti a partire da € 15.

Sabato 30 dicembre alle ore 20.45;

Domenica 31 dicembre 2017 ore 18:00

Lunedì 1 gennaio 2018 ore 18.00

Sabato 6 gennaio 2018 ore 16.00

Domenica 7 gennaio 2018 ore 16.00.