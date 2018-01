Roberto Bolle lancia la festa diffusa della danza, a giugno, a Milano

Milano 4 Gennaio – C’è il nome: On Dance. Lo stesso che, sotto forma di hashtag, Roberto Bolle ha usato per ringraziare “i cinque milioni di spettatori” di ‘Danza con me’, il programma di Rai 1 che ha inaugurato il 2018 in tv conquistando auditel e social. C’è la data: una settimana, dall’11 al 17 giugno. E soprattutto c’è il luogo: Milano. Perché è qui, sul “palcoscenico perfetto” della città, che l’étoile dei due mondi ha deciso di trasformare in realtà il suo sogno: creare “una grande festa di tutte le danze”, come l’ha definita.

Un omaggio al ballo nelle sue diverse forme che partirà dal teatro degli Arcimboldi per diventare, però, una manifestazione diffusa. Qualcosa che, sul modello del Fuori Salone del Mobile e delle diverse “week” del Comune, coinvolga tra flash mob, spettacoli, videoinstallazioni e mostre, luoghi e indirizzi diversi. Dal Castello a un “chilometro della danza” a unire gli appuntamenti.

. Una programmazione che, dice l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, vista tutta insieme “conferma il ruolo di Milano come grande capitale europea dello spettacolo dal vivo”. E che quest’anno vedrà un altro debutto, quello di Movie week, la settimana dedicata al cinema, con proiezioni diffuse in collaborazione con i festival milanesi, rassegne ed eventi nelle sale, incontri con attori e registi. (Repubblica)