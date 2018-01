Al via rimozione dei barconi-ristoranti sul Naviglio Pavese

Milano 4 Gennaio – E’ partita a Milano la rimozione dei barconi-ristorante ormeggiati sul Naviglio Pavese. La rimozione arriva dopo che il Tar, nel luglio scorso, ha rigettato l’ultimo ricorso presentato dai proprietari dei barconi abusivi, per occupazione non autorizzata di spazio del Demanio. Il

Le operazioni dureranno fino al 5 gennaio. Al momento sono al lavoro 18 fabbri, una quarantina di operai oltre al personale dell’impresa di trasporti. Una trentina gli agenti di polizia locale impegnati con polizia e carabinieri fin dalle cinque per delimitare l’area.

I barconi non saranno completamente smantellati. Al momento viene tolta la parte superiore per permettere di sollevarli dal Naviglio Pavese e poi portarli con trasporto eccezionale in un deposito.

Simone Riccò (Presidente commissione Sicurezza Municipio 5 di Forza Italia) osserva “Finalmente si chiude un lungo capitolo restituendo il naviglio alla città e di questo non possiamo che essere soddisfatti.

La situazione che si era creata nel tempo non poteva più essere tollerata dopo le ultime sentenze, auspichiamo che questo possa rientrare, oltre che in un evidente slancio che porti alla navigabilità delle acque nel rispetto dei vincoli ambientali dei navigli, anche ad un miglioramento del quieto vivere tra commercianti e abitanti.”