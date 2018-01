UTØYA – Teatro Filodrammatici

Milano 3 Gennaio – Teatro Filodrammatici dal 9 al 14 gennaio – UTØYA – di Edoardo Erba – con il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia in Italia.

L’isola di Utoya era la sede dello storico campeggio dei giovani socialdemocratici norvegesi: lì, il 22 luglio 2011, Breivik uccise 69 ragazzi, dopo aver fatto altre 8 vittime con un’autobomba a Oslo. Lo spettacolo Utoya nasce dall’interesse di Serena Sinigaglia per il saggio “Il silenzio sugli innocenti” che Luca Mariani ha dedicato alle stragi e che la porta a commissionare un testo a Edoardo Erba e a una sua nuova regia.

Utoya mette in scena la carneficina operata da Anders Breivik sull’isola norvegese, attraverso le testimonianze di tre coppie. La prima formata da marito e moglie, lui professore universitario socialista che ha obbligato la figlia adolescente ad andare a quel campeggio; la seconda composta da due contadini, un fratello e una sorella, vicini di fattoria di Breivik; la terza formata due poliziotti di una piccola stazione vicina a Utoya.

Sulla scena essenziale di Maria Spazzi (vincitrice del Premio Hystrio-Altre Muse 2017) – una sorta di memoriale-cimitero – si racconta la strage attraverso la vita di queste coppie, da cui emergono i lati inquietanti e contradditori della vicenda, e la presenza del male nella nostra società. Utoya, oltre al terrore e allo sgomento che producono accadimenti del genere, alimentando paura ed insicurezza, ci fa riflettere sulle ragioni per cui certe tragedie del nostro tempo si dileguano dai nostri ricordi in un tempo brevissimo.

ORARI martedì, giovedì e sabato 21.00 | mercoledì e venerdì 19.30 | domenica 16.00

BIGLIETTI : 22.00 euro | ridotto convenzionati: 18.00 euro | ridotto under 30: 16 euro | ridotto over 65 e under 18: 11 euro | online con prezzo dinamico: da10 euro

www.teatrofilodrammatici.eu tel. 02 36727550

Teatro Filodrammatici- via Filodrammatici, 1 – ingresso Piazza Paolo Ferrari, 6