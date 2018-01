Teatro Manzoni: Manzoni Cultura Lunedì 8 gennaio – Ospite della serata ALEX ZANARDI

Teatro Manzoni ore 20.45 – – Conduce Edoardo Sylos Labini

Milano 2 Gennaio – Atleta pluripremiato che ha saputo trasformare i limiti in opportunità risultando un grande esempio di coraggio e determinazione, Alex Zanardi, bolognese classe 1966, si sottoporrà alle domande dell’artista Sylos Labini in un faccia a faccia che alternerà emozioni, ricordi e momenti di riflessione. Alcuni anni dopo l’esordio in Formula 1, nel 2001, Zanardi subisce un grave incidente che gli costa l’amputazione delle gambe.

Esempio di forza inaudita, l’atleta si rialza più energico di prima e debutta nel paraciclismo dove consegue numerosi titoli mondiali. L’ennesima performance l’ha firmata a Barcellona nell’Ironman che lo ha portato, ancora una volta, a superare ogni limite. Oggi è considerato un mito e tra i più grandi atleti della storia. Musiche live, video inediti e le incursioni di Giovanni Terzi, direttore de ilgiornaleOFF.it e la partecipazione attiva del pubblico completeranno lo spettacolo.

Gli appuntamenti del Manzoni Cultura proseguono al terzo piano del Mondadori Megastore di piazza del Duomo che giovedì 1 febbraio ospiterà lo scrittore, giornalista e storico Giordano Bruno Guerri.

Posto unico 10 euro

info 02 7636901