Oroscopo 2018: Previsioni Astrologiche segno per segno

Il 2018 assisterà al cambiamento di Segno di Urano, che dopo anni in Ariete tra maggio e novembre farà il suo primo ingresso in Toro, dove rimarrà in pianta stabile negli anni successivi.

Una novità grande e grossa per gli amici del Toro, che dovranno prepararsi a grandi trasformazioni.

Anche per gli amici dello Scorpione sarà un anno fondamentale: con Giove nel Segno fino a novembre e Urano in opposizione nella parte centrale vorranno tutto rivoluzionare.

Andranno finalmente bene i Capricorno, mentre per Cancro, Pesci e Vergine questo cambiamento sarà una bella mano di aiuto.

Il secondo passaggio riguarda Giove, che fino a novembre rimarrà in Scorpione, poi passerà in Sagittario.

Dunque, buona parte dell’anno potrebbe assistere all’espansione degli amici dei Pesci, Cancro, Capricorno e Vergine che finalmente riprenderanno fiducia in loro stessi.

Quando il pianeta dell’espansione e del benessere passerà in Sagittario si ricorderà degli amici del Sagittario, del Leone, dell’Ariete, dell’Acquario e della Bilancia.

La top ten dei raccomandati delle stelle? I Pesci saranno quelli che beneficeranno più di tutti dei cambiamenti planetari. Bene anche Capricorno, Toro, Scorpione e Vergine.

Ma vediamo un po’ più nel dettaglio segno per segno.

Vi ricordiamo che sono solo delle pillole per il 2018.

Oroscopo Ariete 2018

L’Ariete dovrà vedersela con Saturno e Plutone contrari. Un passaggio impegnativo, ma superabile se si mostrerà riflessivo, cauto, prudente. I due pianeti chiederanno di crescere, di sviluppare consapevolezza, di evitare conflitti inutili che andranno evitati il più possibile, pena il ritrovarsi spesso nei guai. Ad aiutarvi, Urano in Ariete e da novembre il generoso Giove: un sostegno fondamentale per mettere a punto i vostri progetti e chiudere bene il 2018.

Oroscopo Toro 2018

Il Toro sarà decisamente sotto i riflettori. Saturno, Plutone e Nettuno favorevoli e Giove teso vi spingeranno verso una trasformazione continua, a volte lenta e a volte più veloce. Urano in Toro da maggio a novembre coagulerà una prima volta questi cambiamenti, che renderà visibili. Ma nel corso dei prossimi anni aspettatevi continui rivolgimenti: questa sarà solo una prima fase, e quanto più sfrutterete gli ottimi passaggi planetari, tanto più questa fase sarà vantaggiosa per l’intera vostra vita.

Oroscopo Gemelli 2018

I Gemelli aprono l’anno sospirando di sollievo: finalmente Saturno si è tolto dalle orbite! In più, fino a maggio, sarete coccolati da Urano, che si prenderà cura delle novità e v’aiuterà a svoltare, se lo desiderate. Dei fastidi precedenti, vi porterete dietro solo Nettuno ostile, che a tratti vi renderà confusi e incerti. Occhio ai passi falsi in ambito economico da novembre in poi: sarà il consiglio di Giove in Sagittario.

Oroscopo Cancro 2018

Il Cancro con tutta probabilità avrà un anno tra complicazioni e successi. Come da anni accade, le contraddizioni saranno pane quotidiano, ma con una differenza: che nel 2018 imparerete a credere in voi stessi e avrete meno timori di affrontare i cambiamenti. Saturno in opposizione vi chiederà responsabilità e impegno, ma con Giove e Nettuno a favore saprete reagire sempre nel modo giusto. Inoltre, tra maggio e novembre avrete un assaggio della positività di Urano in Toro che nei prossimi anni vi offrirà situazioni favorevoli.

Oroscopo Leone 2018

Giove in Scorpione sarà una minaccia solo se ti lascerai tentare dal desiderio di fare il passo più lungo della gamba! Urano in Ariete sarà lo sponsor di cambiamenti positivi, ti darà energia e tanta voglia di fare. Occhio, però, tra maggio e novembre: Urano in Toro potrebbe renderti impulsivo, con il rischio di cedere a facili entusiasmi e di mandare all’aria i solidi risultati ottenuti negli anni precedenti. Favorevolissimi e fortunati gli ultimi due mesi dell’anno.

Oroscopo Vergine 2018

La Vergine recupererà tono, grinta, fiducia in se stessa, e si sentirà finalmente pronta ad accogliere opportunità in grado di migliorare la sua vita. Un pizzico di fortuna sarà il giusto premio di questo nuovo atteggiamento, maturato da Saturno e Plutone in Capricorno e da Giove in Scorpione e da Urano in Toro tra maggio e novembre. In barba a Nettuno che dai Pesci cercherà, a momenti, di minare le tue certezze. A fine anno, con Giove in Sagittario, occhio ai passi falsi.

Oroscopo Bilancia 2018

Bilancia non avrà un anno semplice, tra Plutone e Saturno in Capricorno e Urano in Ariete che la spingeranno a trasformazioni continue, a revisioni fondamentali che potrebbero non essere facili. L’intera struttura della tua vita sarà in discussione: dunque rifletti e lascia andare solo i rami marci, le situazioni che ormai non hanno più senso per te. A novembre, Giove in Sagittario renderà meno difficoltoso il tuo cammino e proseguirai più forte che mai.

Oroscopo Scorpione 2018

Lo Scorpione si preparerà per un anno di grandi successi e novità! Lo affermeranno Saturno e Plutone in Capricorno, che renderanno solidi i risultati raggiunti, lo confermerà Nettuno in Pesci e soprattutto lo dirà Giove in Scorpione. Tra maggio e novembre con Urano in Toro faranno capolino dei cambiamenti che prenderanno piede negli anni successivi. Osserva con attenzione e fatti trovare pronto!

Oroscopo Sagittario 2018

Il Sagittario esce da anni di Saturno nel Segno. Ma ne esce bene, grazie ai favori di Urano che quando sarà in Ariete continuerà ad incoraggiare novità e consapevolezza. Solo Nettuno in Pesci minerà le tue certezze, specie affettive, lasciando un vuoto nel tuo cuore che dovrai riconoscere e imparare a colmare. E a novembre Giove sarà in Sagittario: chiusura da top ten!

Oroscopo Capricorno 2018

avrà finalmente la rivincita che aspetta da anni. Sì, cara e caro amico, il 2018 vedrà la tua ascesa professionale o sociale, o personale: dipende dai tuoi obiettivi, da quello che hai lungamente sognato. Certo, come sempre, nulla ti verrà regalato: ma con Saturno e Plutone in Capricorno sarai una roccia e con Giove in Scorpione avrai le occasioni che desideri. E che meraviglia Urano in Toro tra maggio e novembre: un primo assaggio delle ricche novità che ti aspettano anche negli anni successivi!

Oroscopo Acquario 2018

A voi, care amiche e cari amici dell’Acquario, negli anni precedenti le stelle hanno riservato soddisfazioni lavorative e personali destinate a rendere stabile il vostro percorso. Proprio quei risultati che nel 2018 saranno messi alla prova da Giove in Scorpione. Non perdete di vista i risultati raggiunti e siate costanti. Urano in Ariete vi aiuterà, ma tra maggio e novembre sarà in Toro e potreste cercare di cambiare le carte in tavola nel momento meno opportuno. Meno male che a novembre arriverà Giove in Sagittario a difendervi a spada tratta!

Oroscopo Pesci 2018

I Pesci non vedranno l’ora di lasciarsi alle spalle in un pacchetto all inclusive i pesantissimi anni precedenti! Bene, il 2018 sarà tutto vostro! Saturno, Plutone, Nettuno, Giove, Urano tra maggio e novembre indicano che sarete i protagonisti di vicende finalmente positive. Forse voi vi accontentereste della serenità, ma avrete molto, molto di più! La fortuna vi amerà e voi dovrete solo cercare di corrisponderle facendo le azioni e le scelte giuste. Occhio a Giove tra novembre e dicembre quando sarà in Sagittario e indicherà piccole, passeggere, tensioni. (Giornale Nisseno)