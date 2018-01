Milan, un pari che non fa male dopo le fatiche di Coppa.

Fiorentina-Milan 1-1

Milano 31 Dicembre – Quello ottenuto al Franchi è un pareggio che non fa male per il Diavolo, anzi, ha connotati sicuramente positivi. È vero, la partita è stata brutta, il Milan ha creato pochissimo e quando ti chiami Milan un pareggio non è mai soddisfacente. Quando però arrivi da 120′ minuti giocati in un derby battagliero, disputato appena due giorni e mezzo prima, affronti in trasferta un avversario in forma come la Fiorentina che non perdeva da sei gare, riuscendo anche per la prima volta in stagione a rimontare il risultato, allora anche un pari assume più la forma del bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto.

Questo risultato ottenuto in rimonta è ciò che più serviva al Milan per chiudere l’anno e il girone d’andata. Si, perché questa squadra, come è stato detto più volte, si è dimostrata troppo fragile troppo spesso, abbattendosi alla prima difficoltà della partita. A Firenze invece non è successo, dopo il gol subito la reazione è stata forte, immediata e dopo il pareggio Gattuso e i suoi hanno provato anche a vincerla.

Sicuramente questi sono gli effetti positivi del derby vinto in Coppa Italia che ha portato maggiore convinzione e autostima, ma anche i primi segnali che questo gruppo, forse, comincia a sentirsi tale e ciò consente di compattarsi davanti agli ostacoli per superarli da squadra. Di certo a Firenze si è assistito ad una netta inversione di tendenza rispetto alle disastrose reazioni ai due svantaggi contro Verona e Atalanta.

Gattuso sapeva quanto fossero stanchi i suoi e ha saputo gestire le energie per non finire in affanno, scegliendo anche i momenti giusti per i cambi e col merito di aver iniziato a rigenerare Calhanoglu, entrato ottimamente in partita anche a Firenze al di là del gol.

Racconto e analisi tattica.

Il Milan si presenta col solito 4-3-3. Fino all’ultimo non si sapeva se la Fiorentina schierasse la difesa a tre o scendesse in campo col 4-3-3, Pioli opta per la seconda ipotesi. I rossoneri provano a pressare abbastanza alti, Gattuso vuole il primo pressing da parte di Cutrone accompagnato dagli esterni Suso e Borini sulla linea difensiva viola, lo stesso fa la Fiorentina con Simeone che disturba i centrali rossoneri ma gli esterni non sempre lo accompagnano. Col passare dei minuti il Milan decide di abbassarsi per concedere meno campo aperto alla Fiorentina, stando più corti e cercando di inserirsi tra le linee di passaggio per spezzare il giropalla viola e ripartire.

Rispetto ad altre partite, quando il Milan comincia a palleggiare non riesce poi a trovare le verticalizzazioni giuste per rendersi pericoloso.

Nel primo tempo, per oltre mezz’ora, a parte un tiro sbilenco di Kessie e un paio di traversoni dei toscani non succede praticamente nulla. Poi Bonucci ha un eccesso di confidenza e Simeone si impossessa della palla lanciandosi a rete, arriva Romagnoli a rimediare stendendo l’argentino al limite dell’area e prendendosi un giallo che sa di grazia vista la possibile chiara occasione da gol. Qualche minuto più tardi ancora Bonucci, si fa infilare da Simeone che riceve solo davanti al portiere, Donnarumma però in uscita gli chiude lo specchio e respinge. Occasione anche per Gil Dias con un colpo di testa ravvicinato, ancora bravo Donnarumma ad alzare la palla in angolo. Termina il primo tempo.

La ripresa inizia con un’altra grande parata di Donnarumma che si distende a deviare il sinistro di Badelj indirizzato all’angolino, il Milan risponde con Suso che prova la sua giocata, rientra verso l’interno e fa partire un sinistro diretto all’incrocio ma Sportiello vola e mette in angolo.

Dentro Calhanoglu nel Milan e Chiesa nella Fiorentina.

Minuto 71′, Bonucci si dimentica di Simeone e guarda solo la palla, legge male il cross e il Cholito gli scivola alle spalle per incornare il pallone e bucare Donnarumma. 1-0.