Milano, wi-fi gratis in metropolitana: a gennaio dalla fermata Duomo.

Milano 31 dicembre – Connessi aspettando il metrò. Parte dalla stazione Duomo il progetto di wi-fi gratuito per i passeggeri che Atm mette in campo in collaborazione con Fastweb.

Il servizio partirà a gennaio, tra la metà e la fine del mese. Nei mezzanini e sulle banchine della linea verde e gialla nel cuore di Milano 32 access point garantiranno la navigazione rapida. Basterà registrarsi una prima volta al portale Atm. Poi, ogni volta che si scenderanno le scale per prendere il treno, lo smartphone si collegherà automaticamente.

L’interfaccia darà anche informazioni sui tempi dei mezzi pubblici, fornirà lo schema della rete e gli avvisi in caso di eventi o maltempo. (Corriere)