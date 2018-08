Regione Lombardia approva stanziamento 3.2 milioni per riqualificare la Milano-Meda

Milano 09 agosto – Stanziato un finanziamento di 3.250.000 euro dalla Giunta regionale della Lombardia, per riqualificare la strada provinciale ex SS35 dei Giovi – Milano-Meda.

“Nel dettaglio – ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – 1.450.000 euro sono destinati a interventi per il consolidamento di 4 ponti, mentre 1.800.000 euro a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, compresi gli interventi su ulteriori ponti, che saranno individuati dall’ente gestore e proprietario della strada, ossia la Provincia di Monza, nell’ambito di un programma di riqualificazione da definirsi di intesa con Regione Lombardia, e da realizzarsi anche per lotti successivi. Attiveremo un tavolo tecnico per un monitoraggio costante circa le necessità di un’arteria che presenta diverse criticità non risolte in passato”. I lavori partiranno entro la fine del 2019 per concludersi nel 2020.