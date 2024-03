Save The Dogs: volontari in campo per aiutare i cani dei senzatetto

Si tratta di uno spazio sociale gestito da un’associazione temporanea di imprese formata da cinque realtà non profit che lavorano nell’ambito dell’inserimento lavorativo, dell’accoglienza, della cultura, della formazione.

Il progetto

Quello previsto dal progetto è un appuntamento bimensile per le unità di Save the Dogs che, grazie al finanziamento ricevuto da Fondazione di Comunità Milano, saranno in condizione di offrire un supporto concreto a quanti vivono sul territorio del Municipio 2, che si trovino in condizioni di grave povertà e che abbiano grandi difficoltà nel far fronte alle esigenze dei loro compagni di vita a quattro zampe.

«Il presidio fisso sarà fondamentale per poter garantire aiuti e assistenza in un quartiere multietnico e pieno di contrasti come questo della zona via Padova; le tante persone in difficoltà potranno trovare uno spazio dedicato dove ricevere materiali utili, dal cibo al guinzaglio, ma anche una prima valutazione dei nostri veterinari di strada, che potranno dare consigli utili alla gestione degli animali e fare azioni concrete, come l’identificazione con microchip e inserimento nella banca dati degli animali d’affezione di Regione Lombardia», commenta Ermanno Giudici, Responsabile Progetto Amici di Strada di Fondazione Save the Dogs and Other Animals.

L’iniziativa mira a toccare diversi quartieri e Municipi di Milano.

Un filo diretto con il quartiere di via Padova

«La scelta del dove iniziare le attività non poteva che ricadere su mosso che in questa zona svolge un importantissimo ruolo di aggregatore offrendo già molti servizi per le categorie fragili, con una funzione sociale di grande valore per tutta la comunità», precisa Giudici.

Luca Rossetti, community manager di mosso aggiunge: «Per mosso, e l’attività di inclusione sociale che svolge sul territorio, l’iniziativa di Save The Dogs e il servizio che la sua unità di strada garantisce diventa prezioso proprio per la grande capacità che ha di intercettare e intervenire a supporto e in risposta ai bisogni di molte e molti che vivono questo quartiere. Un tema, quello della povertà e delle persone senza fissa dimora, che merita la nostra attenzione perché è uno degli elementi di fragilità che si manifestano in via Padova e dintorni». (Vita)