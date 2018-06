Al Palazzo delle Stelline arriva Italia Direzione Nord

Dalle più avanzate tecnologie in ambito medico, alla robotica fino alle nuove forme dell’abitare e del muoversi in una city sempre più smart: se ne parla giovedì 7 e venerdì 8 giugno a Milano alla Fondazione Stelline (c. so Magenta, 61) in una due giorni sul tema organizzata da Italia Direzione Nord con l’associazione Amici delle Stelline e Osservatorio metropolitano di Milano.

“L’innovazione che serve”, questo il titolo dell’iniziativa che vedrà intorno a un tavolo istituzioni, imprese e mondo associativo, si aprirà giovedì alle ore 10.00 con un incontro sul tema dei costi dell’illegalità come freno allo sviluppo al quale prenderanno parte il presidente della Regione, Attilio Fontana, il pm di Mafia Capitale, Paolo Ielo, il procuratore della Corte dei Conti Lombardia, Salvatore Pilato e il generale Cosimo di Gesù, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, protagonista delle più scottanti inchieste sulle infiltrazioni mafiose nella capitale.

Alle ore 10.30, si parlerà di innovazione in campo medico con l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, Lorenzo De Michieli, Coordinatore del Laboratorio Rehab Technology IIT INAIL, e Marco Simoni, presidente del Comitato di sorveglianza Human Technopole che parleranno di robotica. Alle ore 14.30, due panel paralleli: in Sala Volta “Dalle start up delle notizie all’internet delle cose”, sul tema dell’evoluzione e dei cambiamenti in atto nel fare informazione al quale interverrà il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Alessandro Galimberti; in Sala Verdi, “Rigenerare la città”, con Giuseppe Bonomi, ad di Arexpo e altri.

Venerdì 8, largo alla discussione sulle nuove forme dell’abitare e della mobilità con Stefano Bolognini, assessore regionale alla Casa, Claudia Terzi, assessore regionale alla Mobilità, Andrea Gibelli, presidente di FNM e tanti altri.

Giovedì 7 giugno

Ore 10.00 – Sala Volta

“Legalità, cultura. innovazione. I costi economici e sociali dell’illegalità. Milano – Roma due esperienze a confronto”

Intervengono:

Attilio Fontana, presidente giunta Regione Lombardia

Salvatore Pilato, procuratore regionale Corte dei Conti Lombardia

Paolo Ielo, procuratore aggiunto di Roma

Cosimo Di Gesù, comandante provinciale Guardia di Finanza di Roma

Modera: Peter Gomez, direttore ilfattoquotidiano.it

Ore 10.30 – Sala Verdi

L’innovazione nella robotica

Intervengono:

Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia

Salvatore Majorana, direttore Km Rosso

Giorgio Metta, direttore Istituto italiano di tecnologia

Giorgio Bozzini, medico chirurgo specialista in urologia e andrologia, ASST Valle Olona Busto Arsizio

Marco Simoni, presidente Human Technopole

Filippo Addarii, Co Founder & CEO di PlusValue

Modera: Carlo Antonelli

Ore 14.30-18.30 –Sala Volta

Dalle start up delle notizie all’internet delle cose

Intervengono:

Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia

Fabrizio Barini, presidente Réseau Entreprendre Lombardia A2A

Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti

Guido Camera, avvocato, esperto di deontologia

Alessandro Borra, Forensica

Modera: Michelangelo Bonessa, Il Giornale

Fabio Massa ed Edoardo Scalpellini presentano la testata 10alle5

Ore 14.30 – 17.30 – Sala Verdi

Rigenerare le città

Intervengono:

Fabio Altitonante, sottosegretario post Expo

Pierfrancesco Maran, assessore Urbanistica Milano

Beppe Bonomi, ad Arexpo

Enrico Pazzali, ad Eur Spa

Giorgio Meszely, GaiaGo

Carlo Masseroli, Milanosesto

Modera: Claudio Nelli, Urbanfile

Ore 17.30 – Sala Verdi

L’intelligenza artificiale porta consiglio

Lectio di Massimo Chiriatti, tecnologo

Venerdì 8 giugno

Ore 10.30 – Sala

Nuove forme dell’abitare e della mobilità

PRIMA SESSIONE |

Stefano Bolognini, assessore alla Casa Regione Lombardia

Paolo Caputo – Giardini d’Inverno

Fabrizio Maja – Mitsubishi per Giardini d’Inverno

Paolo Mazzoleni – presidente OdA

SECONDA SESSIONE|

Claudia Terzi, assessore regionale Mobilità

Arianna Censi, vicesindaco Città Metropolitana

Paolo Tommasini, Business Development Manager Safety21

Andrea Gibelli, presidente di FNM

Modera: Roberto Poletti

ORE 16.30 – Sala Volta

L’economia al tempo del M5S Speech di Stefano Buffagni